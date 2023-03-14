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【電視廣播TVB】長期基金股東趁大升市走貨　Dodge&Cox上周沽貨套現7800萬元

股市 18:42 2023/03/14

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TVB電視廣播 （00511） 上周股價異動，炒高至近4年高位，有長期股東趁機出貨。據聯交所披露權益資料，電視廣播基金股東Dodge & Cox於3月9日以平均每股13.0498元，沽出600.61萬股電視廣播股份，涉資約7838萬元。

Dodge&Cox減持後，於電視廣播的股權比例由9.45%跌至8.08%，持股股數由4140.67萬股減至3540.06萬股。以電視廣播今日收市價11元，Dodge&Cox持股價值約3.89億元。

Dodge&Cox於2008年起持TVB逾5%  曾歷50元以上高位

翻查年報，電視廣播最早於2008年年報披露Dodge&Cox持有公司逾5%股權。參考最近期的2021年年報資料，電視廣播指，Dodge&Cox持有公司4016.38萬股。

在其持股期間，電視廣播於2013年間股權曾達54元高位。

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編輯：麥德銘

港股 減持 基金 電視廣播（00511）
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