【電視廣播TVB】長期基金股東趁大升市走貨　Dodge&Cox上周沽貨套現7800萬元

TVB電視廣播 （00511） 上周股價異動，炒高至近4年高位，有長期股東趁機出貨。據聯交所披露權益資料，電視廣播基金股東Dodge & Cox於3月9日以平均每股13.0498元，沽出600.61萬股電視廣播股份，涉資約7838萬元。

Dodge&Cox減持後，於電視廣播的股權比例由9.45%跌至8.08%，持股股數由4140.67萬股減至3540.06萬股。以電視廣播今日收市價11元，Dodge&Cox持股價值約3.89億元。

Dodge&Cox於2008年起持TVB逾5% 曾歷50元以上高位

翻查年報，電視廣播最早於2008年年報披露Dodge&Cox持有公司逾5%股權。參考最近期的2021年年報資料，電視廣播指，Dodge&Cox持有公司4016.38萬股。

在其持股期間，電視廣播於2013年間股權曾達54元高位。

相關文章：

【電視廣播TVB】電視廣播抽升85% 《TVB識貨》淘寶首播485萬人次收看、有大戶趁高位只沽不買

【電視廣播TVB】TVB：電子商貿直播活動仍處於早期階段、對集團貢獻尚未能確定 股價午後插12%

【盈警｜TVB】電視廣播料去年淨虧損擴大至介乎7.9億至8.3億元 香港電視廣告市場疲弱抑制廣告收入增長

編輯：麥德銘