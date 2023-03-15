  • 20°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名嘴捐出英女王生前愛車 籌善款助弱勢階層

環球社會熱點 09:05 2023/03/15

分享：

分享：

本周五（17日）為英國慈善籌款節日紅鼻子日（Red Nose Day），名嘴Chris Evans創立的汽車音樂節主辦方捐出英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生前愛車，所得善款會用於援助弱勢階層。

【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友 【下一頁】

這輛車為積架（Jaguar）的X-Type Estate旅行車，英女王生前曾親自駕駛。積架前設計總監Ian Callum親自操刀設計這款車型，採用卡其色皮革内飾凸顯簡約高貴感覺。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

汽車音樂節Carfest主辦方去年11月經拍賣行，以4.3萬英鎊（約41萬港元）投得這輛車。

同車型二手車拍賣會通常約為5,000 英鎊（約4.7萬港元），但有英女王的名人光環加持，這輛車的身價與收藏價值也大增。

英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童  【下一頁】

Chris Evans透露，這輛車會捐出作為紅鼻子日慈善比賽獎品。他形容這是一輛非常特別的名車，很高興能與另一位愛車之人分享，尤其是為行善。

今次籌得的善款會捐給英國慈善組織Comic Relief，支援受生活成本危機衝擊者及全球各地無家者等弱勢階層。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
今日
【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
2023/03/14
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
2023/03/14
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
2023/03/14
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
拜登突然爆料 「卡特想我致悼詞」
2023/03/14
拜登突然爆料 「卡特想我致悼詞」

你可能感興趣

【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
今日 08:05
【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
17:36 2023/03/14
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
16:00 2023/03/14
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
網絡熱話 皇室 汽車 積架 英女皇 英國

下一篇文章

【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【奧斯卡】迪士尼播《美人魚》電影預告片 女主角亮相頒獎
【奧斯卡】迪士尼播《美人魚》電影預告片 女主角亮相頒獎
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位
英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
【英國王室】凱特教子有方 靠四字真言收服暴走細仔
【英國王室】凱特教子有方 靠四字真言收服暴走細仔
【俄烏戰爭一周年】澤連斯基指烏國未來取決東部 俄僅願延糧食協議60日（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】澤連斯基指烏國未來取決東部 俄僅願延糧食協議60日（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款