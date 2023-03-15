名嘴捐出英女王生前愛車 籌善款助弱勢階層

本周五（17日）為英國慈善籌款節日紅鼻子日（Red Nose Day），名嘴Chris Evans創立的汽車音樂節主辦方捐出英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生前愛車，所得善款會用於援助弱勢階層。

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這輛車為積架（Jaguar）的X-Type Estate旅行車，英女王生前曾親自駕駛。積架前設計總監Ian Callum親自操刀設計這款車型，採用卡其色皮革内飾凸顯簡約高貴感覺。

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汽車音樂節Carfest主辦方去年11月經拍賣行，以4.3萬英鎊（約41萬港元）投得這輛車。

同車型二手車拍賣會通常約為5,000 英鎊（約4.7萬港元），但有英女王的名人光環加持，這輛車的身價與收藏價值也大增。

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Chris Evans透露，這輛車會捐出作為紅鼻子日慈善比賽獎品。他形容這是一輛非常特別的名車，很高興能與另一位愛車之人分享，尤其是為行善。

今次籌得的善款會捐給英國慈善組織Comic Relief，支援受生活成本危機衝擊者及全球各地無家者等弱勢階層。

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責任編輯：鄭錦玲