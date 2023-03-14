【虛銀貸款】livi Bank推「livi Business」商業銀行服務　試行2個月吸引逾600家中小企開戶

虛擬銀行livi bank（理慧銀行）今日宣布，正式推出livi Business商業銀行服務，向中小企提供快捷、簡單和個人化的金融服務與此同時，livi推出全新數碼化無抵押貸款服務livi 商業分期貸款，滿足中小企業務發展的融資需求。

行政總裁孫大威透露，自服務初步推出以來，已吸引逾600間中小企開設帳戶，中小企的貸款批核總額3,500萬元。中小企策略與客群管理主管林雅雯補充，目前貸款提取率逾七成，平均貸款額約200萬至300萬元；而當中三成客戶為零售行業。

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孫大威預告今年內將為中小企業客戶提供外匯兌換、美元存款、全球滙款等服務。他又指，livi現階段仍屬投資期，預期2至3年內將取得收支平衡。

livi為全港首間向中小企提供數碼化無抵押分期貸款的虛擬銀行，該行商業分期貸款額度最高為800萬港元，月平息可由0.28%至0.65%，相等於實際年利率6.52%至15.3%，還款期由6至60個月，客戶由申請到成功開戶平均只需要2.6日。

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