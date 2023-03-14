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【教育股】 思考樂教育發盈喜 預計去年轉賺最少5,000萬 股價高開低走

股樓投資 18:28 2023/03/14

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思考樂教育（01769）發盈喜，預告去年虧轉盈，全年將錄得純利不少於5,000萬元人民幣。消息刺激下，股價今早（14日）高開逾6%，一度升近11%至2.86元，惟其後很快隨大市向下，收市報2.46元，埋單倒跌4.7%。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

公司公布，預期去年度純利不少於5,000萬元（人民幣，下同），而2021年度虧損2,700萬元。去年虧轉盈，公司指對上一年因關閉部分學習中心所產生的一次性成本在去年不再發生，以及金融資產的公允價值損失較上年度減少，而去年主營業務保持盈利，推行業務轉型。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升【見下頁

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公司指，自2021年秋季起，學校推出多種非學科的素養課程，初步成效令人鼓舞。另外，公司於去年底進軍直播電商業務，打造首個抖音直播帳號「思考樂GO」，結合自身的品牌、技術、資源和現有人才優勢，與業內頂尖的電商和新媒體合作，具備成熟的供應鏈和主播。集團相信，直播電商業務為公司朝向新消費行業的新嘗試，有利擴闊收益基礎。

同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

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記者：郭秀慧

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港股 主播 盈喜 思考樂教育（01769） 抖音 純利

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