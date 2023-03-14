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KOKO HILLS 3B期命名為KOKO MARE　最快下周開價

股樓投資 18:57 2023/03/14

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會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3B期項目，今正式命名為KOKO MARE。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快於周內上載樓，然後於下周開價，有機會於月內展開銷售。定價方面料參考同系列KOKO ROSSO，以及近期KOKO HILLS貨尾單位單位成交價，指新期數單位對比KOKO ROSSO有最多達一成的提價空間，並將以溫和步伐逐步加價。

黃光耀指，KOKO MARE一共提供444伙，近99%單位為一房至兩房戶型，實用面積約介乎310至529平方呎，其餘亦提供少量特色單位。該期數單位中約六成享有海景。

黃光耀續指，KOKO ROSSO至今推出的308伙已全數沽清，反映氣氛回復熾熱。買家中有不少年輕買家及小家庭，近八成買家年齡介乎25至44歲，亦有不少來自藍田及將軍澳區，相信有受惠於將藍隧道開通效應。預計3月一手成交量達3,000宗，屬近期一段長時間的理想數字。近日旗下項目續錄成交，黃光耀表示，會德豐地產今年至今賣樓金額已突破50億元，共售434伙。

 

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

KOKO HILLS 一手市場 KOKO ROSSO 會德豐地產 藍田 私人屋苑

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