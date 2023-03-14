KOKO HILLS 3B期命名為KOKO MARE　最快下周開價

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3B期項目，今正式命名為KOKO MARE。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目最快於周內上載樓，然後於下周開價，有機會於月內展開銷售。定價方面料參考同系列KOKO ROSSO，以及近期KOKO HILLS貨尾單位單位成交價，指新期數單位對比KOKO ROSSO有最多達一成的提價空間，並將以溫和步伐逐步加價。

黃光耀指，KOKO MARE一共提供444伙，近99%單位為一房至兩房戶型，實用面積約介乎310至529平方呎，其餘亦提供少量特色單位。該期數單位中約六成享有海景。

黃光耀續指，KOKO ROSSO至今推出的308伙已全數沽清，反映氣氛回復熾熱。買家中有不少年輕買家及小家庭，近八成買家年齡介乎25至44歲，亦有不少來自藍田及將軍澳區，相信有受惠於將藍隧道開通效應。預計3月一手成交量達3,000宗，屬近期一段長時間的理想數字。近日旗下項目續錄成交，黃光耀表示，會德豐地產今年至今賣樓金額已突破50億元，共售434伙。

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機