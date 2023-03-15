【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友

英國王儲威廉王子（Prince William）育有3名子女，未來身家相信十分豐厚。但據調查估計，威廉家現時最富有的非長子喬治小王子（Prince George），而是夏洛特小公主（Princess Charlotte）。其身家估約36億英鎊（約343.3億港元），成為全球最富有小朋友。

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根據英國玩具商Electric Ride on Cars估算，夏洛特與喬治分佔全球最富有小朋友一二名。年僅9歲的未來王儲喬治身家相信多達24.5億英鎊（約234億港元），細佬路易小王子（Prince Louis）亦料身家達約10.2億英鎊（約97.3億港元），排名13。

夏洛特據估從祖母戴安娜王妃（Princess Diana）及王室承繼不少珍貴珠寶，當中相信包括戴妃1981年大婚時佩戴﹑價值不菲的史賓沙王冠（Spencer tiara）。

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調查指夏洛特母親﹑王儲妃凱特（Princess Catherine）亦對女兒身家大有影響，凱特過往出席活動的打扮往往成為熱銷商品，使夏洛特的時尚價值增加不少。

同為王室小成員﹑哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）大仔阿奇（Archie）身家明顯不及三位堂兄弟姐妹，僅約3,270萬英鎊（約3.12億港元），排第17位。

其他上榜的名人後代

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責任編輯：吳漢培