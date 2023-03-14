▲ 【SIVB】巴克萊預期聯儲局3月暫停加息 金融穩定性為目前市場首要關注重點

美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件，令市場憂慮金融市場流動性情況。繼高盛預期美國聯儲局3月會暫停加息後，巴克萊亦調整息口走勢預測，預期聯儲局下周會按兵不動。利率期貨亦顯示，聯儲局下周加息的機會率降至七成。

巴克萊表示，金融穩定性為目前市場首要關注重點，加上考慮到風險管理，因此預期聯儲局不會加息0.5厘，相信當局會在加息0.25厘及不加息之間作出選擇，但該行認為不加息的可能性較大。

巴克萊：矽谷銀行事件料於未來數周受控

該行指，倒閉的銀行屬個別性，而非系統性，預期市場會在未來數日就可解決有關問題，而存在存款偏低的地區性銀行只有8家，當中只有兩家的規模較大，而兩者之中，已有一家被接管。

巴克萊認為，矽谷銀行事件料於未來數周受控，故此聯儲局只是暫停加息，該行仍相信聯儲局未來會繼續加息，並會密切留意市場態度及信貸流向地區性銀行的情況。「即使近日的事件會影響聯儲局再大手加息的傾向，但3月的點陣圖仍會預示今年息口將於5.1厘見頂。」

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編輯：陳韻妍