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【虛擬銀行】livi：商業銀行服務已向中小企批出3500萬元貸款　積極考慮申辦理財通

股市 18:11 2023/03/14

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虛擬銀行livi理慧銀行今宣布此前試業的livi Business商業銀行服務正式推出。行政總裁孫大威表示，該行今年將推出更多產品為中小企業客戶提供全方位的服務，包括外滙、美元存款及全球滙款。孫大威又表示，該行目標在未來2至3年內達收支平衡，而該行會積極考慮申請加入跨境理財通，倘若參與該業務，相信中國銀行 （03988） 會是其內地合作夥伴銀行中的首選。

livi中小企策略與客群管理主管林雅雯指，該行推出商業分期貸款服務，是全港首間向中小企提供數碼化無抵押分期貸款的虛擬銀行，livi Business之前試業，已成功吸引逾600間中小企開戶，至今已向中小企批出貸款總額3500萬元，當中約7成貸款被提取，平均每間中小企貸款規模約200萬至300萬元，而批出貸款總額當中，約3成是零售行業。

林雅雯稱，中小企客戶由申請到成功開戶平均只需2.6日，開戶毋須文件，而商業分期貸款貸款額度最高為800萬元，月平息可低至0.28%，相等於實際年利率6.52%，還款期由6至60個月，貸款最快24小時完成審批，完成審批至放款相隔時間最多1個工作天。

未來將用商業數據通認證功能

livi科技總監林冠宇表示，該行目前使用第三方合作伙伴認證中小企資料，料該行未來會使用商業數據通（CDI）的認證功能，相信成本效益更佳。

香港中小型企業總商會會長黎卓斌表示，中小企以往開設商業戶口需時數周以至數月，會令中小企錯失商機。至於本港處於加息環境下中小企的借貸意慾，黎卓斌表示，貿易行業的企業會對息口變動敏感，借貸意慾相對謹慎，反而電腦產品的零售中小企有復甦，會希望加大庫存，而尋求銀行貸款。

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記者：胡學能

虛擬銀行 商會 銀行 跨境理財通 中國銀行（03988）
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