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【大行報告】 受惠人工智能發展 中興通訊獲多間大行上調目標價 最牛看32元

股樓投資 18:05 2023/03/14

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去年多賺18.6%的中興通訊（00763），績後獲多間大行唱好並上調目標價。其中，摩通研究報告指，受數碼中國、雲、人工智能和5G/6G發展等相關主題推動，中興通訊股價由年初至今累漲42%，表現遠勝恒指。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

該行表示，由於受到疫情影響，中興去年業績遜預期，但受惠人工智能等業務，對其前景充滿信心。該行又指，中興是內地數碼化關鍵ICT設備受惠者的長期結構性故事不變，因此重申「增持」投資評級，目標價由24元調升近30%至31元。

【電商補貼】 京東「百億補貼」提前20小時上綫 【見下頁

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另外，瑞銀表示，去年是中興出現盈利轉捩點後的第二年，期內收入、毛利及淨利潤分別按年增長7.4%、13.3%及18.6%，在競爭格局改善、成本控制和收入結構轉向高利潤產品帶動下，推動毛利率繼續提升至37.2%。該行預測，今年營運商業務收入增速將進一步提升至10%以上。該行認為，中興估值仍具有吸引力，因此將其目標價由24元升至32元，予「買入」投資評級。

同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

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【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

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記者：郭秀慧

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