【券商點睇】京東物流2618業績符預期 中金維持「跑贏行業」評級 目標價下調至18.5元

中金發表報告指京東物流(02618)去年收入按年升31.2%至1,374億元人民幣，符合市場預期，淨虧損則達14億元人民幣；非國際財務報告準則(non-IFRS)計純利達8.66億元人民幣，按年轉為正面，符合該行預期。





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該行預計京東物流今年首季收入增長緩慢，主要是京喜拼拼業務架構調整、家庭收入和消費情緒復甦需時，而營運成本因疫情影響而承壓，並預料首季盈利按年持平，而整體復甦仍然疲弱。

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中金又指，將公司今年non-IFRS純利預測下調10%至15.1億元人民幣，同時將明年盈利預測大致上維持不變，達24.2億元人民幣。該行將其目標價下調15%至18.5元，維持其評級為「跑贏行業」。

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記者：張以正