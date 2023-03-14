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硬食辣稅仍有賺　翠擁華庭三房戶950萬沽　賬面賺5萬

股樓投資 18:14 2023/03/14

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二手樓市交投氣氛好轉，有業主趁市旺沽貨，即使要「硬食」辣招稅，但只要帳面有賺，都願意賣樓離場。 

中原地產胡耀祖表示，馬鞍山翠擁華庭11座高層C室，實用面積770平方呎，三房間隔，原開價約960萬元，議價後以950萬元易手，實用呎價約12,338元。 

胡耀祖透露，原業主於2021年以850萬元購入單位，持貨不足3年，所以轉手需付樓價10%的額外印花稅（SSD），涉約95萬元。雖然要支付大額印花稅，但扣除後，賬面仍賺約5萬元離場。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 翠擁華庭 額外印花稅 中原地產 二手市場

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