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【機械人時代】本地科企夥微軟加強機械人協作　推多元機械人管理平台

科技 18:03 2023/03/14

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（殷凱怡攝）

機械人商業應用日益普及，坊間亦有不少科企研發出適用於各應用場景的自動化機械人。然而，不同研發商的機械人均設有個別的管理平台，企業若應用不同機械人便需管理多個平台。本地科企RV Technology為加強各品牌機械人協作，今（14日）宣布正式推出中央化多元機械人控制系統ARCS ( Agnostic Robotic ControlSystem），以便企業簡化管理。

【ChatGPT超級電腦】微軟助OpenAI建超級電腦　為ChatGPT提供動力

RV Technology首席執行官周定漢指，坊間缺乏一個高兼容性的平台去統籌和控制不同牌子或不同功能、以不同系統運作的機械人，令機械人往往未能發揮最大協同效率。

有API或裝控制器　即可統一管理

為提升不同品牌機械人之間的配合度，及簡化企業需管理多個機械人後台的複雜性，該企運用微軟（Microsoft）香港的 Azure雲端技術及各人工智能（AI）技術配合研發，只需在獲得機械人的應用程式界面（API）或在機械人上裝上ARCS的控制器，便可將不同品牌機械人統一地匯聚於ARCS上，減少編程和集成時間。

他以商場為例，當巡邏機械人在商場走動時，若發現有大批人流聚集，系統會實時收到相關數據，再透過系統指派客服機械人前往，查看聚集的人群是否有其他客服需要。若巡邏機械人透過AI辨識到地上有一灘水，系統亦可自動指派清潔機械人加以處理。

設數據分析　方便企業跟進

此外，系統會將各機械人自身的效能情況、使用率，及場地人流等數據進行分析，讓商業用戶可以即時或為日後不同情況作出調節，如人流管制、空氣質量控制、機械人維護及加購等。

Microsoft香港全球夥伴解決方案總監謝佳文稱，Microsoft Azure提供逾200種雲端技術工具，冀能透過Azure的擴展性，讓RV Technology按不同商業及社會場景作出針對性調整，加強推動香港發展成智慧城市。

據悉，目前香港部分復康機構、公營機構及機場均有應用該ARCS系列。另在內地及澳洲也有安老院等機構採用相關系統。惟實際使用成效，如可為企業及機構節省多少營運成本等數據，仍在收集階段，料可於今年年底發布相關成部報告。

【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章

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記者：殷凱怡

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