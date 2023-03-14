【多圖】飛揚2期示位陪你睇　首批中六成料售價低於600萬

長實及新地合作發展的屯門飛揚第2期，今率先對傳媒開放示範單位。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，將於周四公布項目首張價單，涉及不少於80伙，其中接近六成為一房戶。首批將有「甜頭」協助上車客，料首批單位中近六成售價低於400萬元。有見同區新盤近日銷情不俗，現時接近完成銷售，項目亦會有向隅客想要繼續入市，有可能轉過來選購飛揚。

今開放的連裝修經改動示範單位以3座8樓A室為藍本搭建，實用面積483平方呎，屬兩房梗廚設計，單位層與層之間的高度約3.15米。客飯廳寬敞，長逾4.6米，闊約2.7米，能放置圓形餐檯。入門玄關位置兩旁以波浪型木條作點綴，增加單位的自然風格。廚房及浴室均設有窗戶，可協助排走濕氣及煮食時的油煙。

3座8樓A室

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映 【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

同場加映【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機