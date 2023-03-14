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【多圖】飛揚2期示位陪你睇　首批中六成料售價低於400萬

股樓投資 18:14 2023/03/14

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長實及新地合作發展的屯門飛揚第2期，今率先對傳媒開放示範單位。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，將於周四公布項目首張價單，涉及不少於80伙，其中接近六成為一房戶。首批將有「甜頭」協助上車客，料首批單位中近六成售價低於400萬元。有見同區新盤近日銷情不俗，現時接近完成銷售，項目亦會有向隅客想要繼續入市，有可能轉過來選購飛揚。

今開放的連裝修經改動示範單位以3座8樓A室為藍本搭建，實用面積483平方呎，屬兩房梗廚設計，單位層與層之間的高度約3.15米。客飯廳寬敞，長逾4.6米，闊約2.7米，能放置圓形餐檯。入門玄關位置兩旁以波浪型木條作點綴，增加單位的自然風格。廚房及浴室均設有窗戶，可協助排走濕氣及煮食時的油煙。

3座8樓A室

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撰文 : 蔡子俊

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