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【新股IPO】富衛集團重新遞交主板上市申請

股樓投資 12:32 2023/03/14

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富衛集團宣布，向香港聯交所重新遞交A1表格作主板上市申請，摩根士丹利、高盛、招銀國際及摩根大通為聯席保薦人。富衛指，其於香港及澳門、泰國及柬埔寨、日本及新興市場業務在2021年分別對集團新業務價值貢獻29.8%、31.7%、19.1%及19.4%，同時於2022年分別對新業務價值貢獻26.3%、32.8%、16.8%及24.1%。
 

【同場加映】青姐話：矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

集團主要產品分類為分紅人壽；非分紅人壽；危疾、定期人壽、醫療及附加保險；投資相連壽險；團體保險及企業自有人壽保險，於2022年分別對新業務價值貢獻18.9%、25.2%、34.5%、12.3%、6.9%及2.1%。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

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截至去年12月31日止年度，富衛錄得淨虧損7.4億美元，而2021年則錄淨利潤2.49億美元。以非國際財務報告準則計量，2022財年經調整淨虧損為8.23億美元，2021年同期則為淨利潤1.88億美元。期內，新業務價值達到8.23億美元，按年增長29%；分部經調整稅前營運利潤達3.34億美元。

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記者：張以正

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