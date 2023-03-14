  • 19°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜飛機租賃】中國飛機租賃去年純利跌86%　減派息至15仙、周息率6厘

股市 18:12 2023/03/14

分享：

分享：

【業績｜高息股】中國飛機租賃去年純利跌86%　派息15仙、周息率6厘

中國飛機租賃 （01848） 公布，去年純利按年跌86%至7359.8萬元，相當於每股基本盈利9.9仙。中國飛機租賃表示，期內盈利大跌主要受累於兩架俄羅斯飛機的淨減記額，若撇除有關影響，去年經調整純利為5.13億元，按年跌2.5%。

中國飛機租賃宣派末期息每股15仙，按年跌42.3%；全年股息30仙，按年跌26.8%。若以收市價5元計，中國飛機租賃現價周息率為6厘。

期內，中國飛機租賃收入41.71億元，升27.2%；EBITDA為34.91億元，升21.9%。

年內，公司融資租賃及經營租賃的平均租賃租金收益率分別為13.8%及11.7%，按年分別升0.9及0.2個百分點；加權平均租賃租金收益率為11.9%，按年升0.3個百分點。

去年共交付28架飛機

公司2022年共交付28架飛機，其中18架為訂單簿交付的新飛機，10架通過購後租回安排完成，另外，公司還向其飛機資產管理合資平臺及第三方合共出售5架飛機。

截至今年底，中飛租賃機隊規模較2021年末增加24架至176架，其中包括150架自有飛機及26架代管飛機。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：

【業績｜飛機租賃】中國飛機租賃全額減記兩架滯俄飛機　導致中期蝕1.3億元

【業績｜飛機租賃】中銀航空租賃半年轉虧3億美元　派中期息0.0889美元

記者：伍鍵文

港股 中國飛機租賃（01848） 派息 中國 EBITDA 純利 俄羅斯
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
【美股期貨】美國今晚公布CPI數據　道指期貨升139點、第一共和銀行FRC盤前彈21%（不斷更新）
【美股期貨】美國今晚公布CPI數據　道指期貨升139點、第一共和銀行FRC盤前彈21%（不斷更新）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【恒指夜期+北水】北水吸資近49億元　主力買騰訊中移動沽中海油　恒指夜期升31點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資近49億元　主力買騰訊中移動沽中海油　恒指夜期升31點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款