【業績｜飛機租賃】中國飛機租賃去年純利跌86%　減派息至15仙、周息率6厘

▲ 【業績｜高息股】中國飛機租賃去年純利跌86% 派息15仙、周息率6厘

中國飛機租賃 （01848） 公布，去年純利按年跌86%至7359.8萬元，相當於每股基本盈利9.9仙。中國飛機租賃表示，期內盈利大跌主要受累於兩架俄羅斯飛機的淨減記額，若撇除有關影響，去年經調整純利為5.13億元，按年跌2.5%。

中國飛機租賃宣派末期息每股15仙，按年跌42.3%；全年股息30仙，按年跌26.8%。若以收市價5元計，中國飛機租賃現價周息率為6厘。

期內，中國飛機租賃收入41.71億元，升27.2%；EBITDA為34.91億元，升21.9%。

年內，公司融資租賃及經營租賃的平均租賃租金收益率分別為13.8%及11.7%，按年分別升0.9及0.2個百分點；加權平均租賃租金收益率為11.9%，按年升0.3個百分點。

去年共交付28架飛機

公司2022年共交付28架飛機，其中18架為訂單簿交付的新飛機，10架通過購後租回安排完成，另外，公司還向其飛機資產管理合資平臺及第三方合共出售5架飛機。

截至今年底，中飛租賃機隊規模較2021年末增加24架至176架，其中包括150架自有飛機及26架代管飛機。

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記者：伍鍵文