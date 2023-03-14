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【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停

股樓投資 17:42 2023/03/14

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受惠國策提到將推動高科技創新能力帶動，半導體板塊成資金避風港，其中中芯國際（00981）午後愈升愈有，高見17.48元，最多升近9%，收報17.22元，仍大升7%；A股（滬：688981）股價更創近1年新高，大升10.1%並漲停。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

昨日（13日）國務院總理李強在記者會上談及新一屆政府施政目標着重提到「集中力量推動高質量發展」，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。市場憧憬兩會閉幕後，扶持芯片產業鏈發展的政策將陸續出台。

券商予中芯國際投資評級及目標價﹕

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同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

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記者：郭秀慧

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