日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案

日本87歲前拳手袴田巖1966年被指殺害老闆一家四口，被囚48年成為服刑時間最長死囚。他稱警方迫打成招，家人多年來奔走與人權組織發聲，於2014年因健康理由獲釋。東京法院宣布有疑點，下令重審袴田巖案。

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靜岡縣一間味噌廠老闆夫婦及兩名子女1996年於家中遭盜賊縱火殺害，員工袴田巖被控謀殺罪。袴田巖遭警方審問20日後認罪，其後稱遭迫打成招，於庭上否認殺人。

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袴田巖其後被判處死刑，多次提出上訴被駁回，最高法院最終於1980年維持死刑判決。

靜岡地方法院2014年下令重審，稱檢測證明案中幾件衣服上發現的血漬DNA與袴田巖不符，認為調查人員有提供偽證之嫌。袴田巖則因年事已高以健康理由獲釋。

東京高等法院2018年駁回重審申請，移交最高法院審理。最高法院其後指示高院重新考慮決定，高院周一（13日）裁定重審。

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袴田巖90歲姊姊袴田秀子，多年來忙於奔走希望還弟弟清白。她表示等重審這一天已等了57年，現在終於能卸下重擔。

七國集團（G7）成員國當中，僅餘日本和美國仍保留死刑。人權組織批評日本政府依賴口供，聲稱警察經常通過武力向疑犯錄口供。

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責任編輯：鄭錦玲