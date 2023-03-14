外國電單車旅客屢違規 印尼峇里島擬立令禁租

印尼旅遊聖地峇里島每年吸引大量遊客到訪，但多名遊客做出不當行為後，峇里島擬禁止遊客租用電單車。印尼峇里島指，旅客不當行為包括無牌駕駛等。當地業界憂慮或影響生意，建議加強租車管制，而非一刀切訂立禁令。

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峇里島計劃禁止外國旅客在當地租用電單車，若一旦立法通過，屆時旅客需使用旅行社提供的車輛。禁令預料將於今年通過，但未有具體執行細節。由於峇里島旅遊業仍未完全復甦，故計劃一直存在爭議。

峇里島警方數據顯示，當地2月底至3月初期間，已錄得最少171宗外國旅客違反交通規則的個案，包括使用虛假駕駛牌照等。峇里島官員I Wayan Koster表示，遊客在島上駕駛電單車遊玩時未佩戴頭盔、無穿著衣服，甚至未有牌照，強調旅客需尊重當地文化。

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由於峇里島公共交通系統並非十分發達，很多外國遊客到訪當地時，多數選擇租用電單車四處遊覽。峇里島電單車租務協會（Bali's motorbike rental association）主席Dedek Warjana 表示，禁令草擬過程非常匆忙，當局應專注打擊違法行為，而非一刀切禁止，只允許外國旅客租車或加劇塞車情況。

Dedek Warjana亦建議當局加強租務管制，確保租車人士持有有效的駕駛牌照、繳交安全保證金，及對違反規則的車手採取行動等。他強調，並非所有旅客出現不當行為。

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責任編輯：李俊儀