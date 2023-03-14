【人工智能】Google Workspace優化AI功能　助用戶起草信件

▲ 除Docs和Gmail外，Workspace的AI也在其他領域，包括Slide、Sheets和Meet中派上用場。（Google）

Google Docs和Gmail都是Google Workspace的常用工具，當中的人工智能（AI）功能Smart Compose可生成文檔摘要，為用戶節省更多時間。Google今（14日）宣布將進一步加強Workspace的AI功能，包括協助用戶由零開始起草不同類型的信件和文章。

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Google表示，透過Docs和Gmail的生成式AI，用戶只要創建自行定義的職位或身份描述，以及想要撰寫的文章主題，AI就會為你起草相應的文章。例如，你是一位正為孩子準備辦生日會的家長，你就可以通過Docs或Gmail的AI，為你撰寫一篇以生日會為主題的邀請信，節省更多思考和寫作的時間。

文章的風格和語氣同樣相當重要，例如你打算撰寫求職信，又或寫信給傳統行業的供應商，你需要使用更正式和嚴謹的語氣，這時都可透過Docs和Gmail的AI，輸入信件的主題和處境要求，就可為調整文章的風格和校對適合的文法等。

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分析原始數據 自動總結和分類

除Docs和Gmail外，Workspace的AI也在其他領域，包括Slide、Sheets和Meet中派上用場。例如在Slide可協助用戶將腦海中的創意化為現實，自動生成你想要的圖像、聲音和影片；又或在Sheets中，將大量原始數據進行分析，並自動進行總結和分類等複雜費時的工作。

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責任編輯：陳卓賢

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