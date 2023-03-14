▲ 【HSBC滙豐】滙豐私銀陳秀明：中東客戶對拓展亞洲深感興趣 傾向在港星之間二選一

政府大力推薦中東商機，滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明（Siew Meng Tan）表示，近年中東客戶對拓展亞洲業務深感興趣，他們都是相當成功的商家，而在進軍亞洲市場時，一般會在香港或新加坡兩者之間選一，若客戶想接觸內地市場，則傾向選擇在香港落戶，若客戶想發展東南亞或東盟地區，則多數會揀選新加坡。

滙豐私銀去年客戶新投資亞洲資產約1500億美元，而內地及泰國是兩大具增長潛力市場，滙豐私銀已在內地增聘約100名員工，以支持內地私銀業務擴張，預期未來5年員工數目會是目前的3倍。

客戶在財富管理上更傾向多元化

陳秀明稱，集團會透過為客戶管理本土財富，同時向其介紹區外市場的投資機會，集團也致力協助客戶下一代管理財富，助其完成財富傳承目標。

她續指，滙豐私銀客戶在財富管理上更傾向多元化，除了分散投資的地域，也會分散資產類別，並將財富分散在不同的記帳中心，而除香港及新加坡外，會同時考慮倫敦、美國、瑞典等全球主要財富中心。

滙豐環球私人銀行投資及財富管理部亞太區主管雷禮帆（Stefan Lecher）稱，數碼化趨勢下，客戶反而需要更多的建議及解決方案，集團除會提供一般的研究報告，也會有影片及聊天室，而且會為客戶準備度身訂做的研究建議。

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記者：陳韻妍