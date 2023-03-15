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【長和資產】招商局、中遠海運據報有意接手長和港口業務20%股權　長和現升1%

股市 09:31 2023/03/15

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【長和資產】招商局、中遠海運據報有意接手長和港口業務20%股權

新加坡國際港務集團PSA去年底傳出有意出售所持有的長和 （00001） 旗下和記港口20%權益，彭博社引述消息指，中國國企招商局、中遠海運在內的投資者有意接手該批和記港口權益，交易作價為達40億美元（約314億港元）。

長和周三（15日）升1%，報49.15元。

PSA為新加坡國營投資機構淡馬錫旗下，目前已委任財務顧問協助處置和記港口持股，並與有經營港口資產的企業作初步商議。彭博報道稱，有關討論仍在早期階段，相關機構可能放棄推進交易。

暫未有相關機構回應報道。

PSA於2006年以44億美元入股和記港口權益。據長和網站，集團現時在全球26個國家持有52個港口碼頭。

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港股 新加坡 長和（00001）
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