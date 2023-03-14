【住屋項目】房協推紅磡長者安居樂項目 項目採取終生租賃模式 租住權費最低120萬起跳

香港房屋協會於今日（3月14日）公布，位於紅磡利工街的第三個「長者安居樂」住屋計劃項目豐頤居，將於三月十七日起開放現樓示範單位，歡迎「長者安居樂」計劃的申請人及公眾人士參觀，預計首批住戶最快可於今年年中入伙。「長者安居樂」計劃的所有項目，均採用終身租住模式，住戶只須繳付一筆租住權費，日後便毋須再繳付租金。租住權費金額視乎申請人的年齡及所選單位而定。

【比亞迪】針對與Tesla停止合作傳言 比亞迪回應信息不實【下一頁】

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

豐頤居提供三百一十二個單位，超過一半屬一房單位(一百六十八個)，實用面積由三百七十五至四百零三平方呎；其餘為開放式單位(一百四十四個)，實用面積由二百三十五至二百五十六平方呎。項目樓高二十九層，當中二十四層為住宅層，每層提供十三個單位；設施佔五層，當中包括空中花園、住客會所及護理安老院舍。

豐頤居的設計亦與時並進，加入多項貼心的長者友善及安全元素，除了設有大門高低位雙防盜眼、全屋低門檻、趟門洗手間、防滑地磚及扶手、無火煮食和每戶獨立消防火警燈等，還包括全新增設的廚房活動式地櫃、窗戶攪動開關，以及樓層加入主題顏色設計，方便長者辨認。屋苑亦設有「智能樂齡緊急支援系統」，住戶只要按動配有定位功能的隨身裝置，於屋苑範圍內便可得到適時協助。

租住權費詳情：

年齡 豐頤居的租住權費（港元） 開放式單位 一房單位 60至64歲 約150萬至188萬 約218萬至265萬 65至69歲 約135萬至170萬 約196萬至239萬 70至74歲 約128萬至160萬 約185萬至226萬 75歲或以上 約120萬至151萬 約174萬至212萬

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

在長者服務方面，豐頤居的護理安老院舍、醫療中心和復康中心均由專業服務機構營運，為長者提供一站式全面及專業的護理服務，包括身體檢查、健康生活指導，以至情緒輔導等支援。屋苑設有逾一萬平方呎的戶外空中花園，提供農圃和戶外健體康樂設施。住客會所附設各式娛樂消閒設施、閱讀區及室內健身區，住戶可參與多元化的興趣班及社交活動，同時享受居家安老及躍動精彩的銀齡生活。

【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱