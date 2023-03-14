居屋升值勝私樓　彩興苑兩房戶4年賺162萬　升值43%

雖然樓價回升，但部分私人住宅市場的「半新樓」仍要蝕讓離場，唯獨居屋「有得賺」，而且升幅驚人。其中入伙僅四年的彩興苑新錄成交，業主現帳面賺逾四成離場。

世紀21富山地產劉倩彤說，牛池灣居屋彩興苑A座（彩萱閣）高層03室，實用面積468平方呎，兩房兩廳間隔，享開揚景，新近以540萬元（居二市場價）成交，實用呎價約11,538元。

據了解，原業主放盤半個月，原叫價588萬元，終減價48萬元，以540萬元易手。資料顯示，原業主於2019年以378萬元購入單位，持貨短短4年，現帳面賺162萬元，物業期內升值43%。

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