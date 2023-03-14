  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】景順：中國股市四大風險減弱　看好AI、消費及互聯網板塊

股市 17:03 2023/03/14

分享：

分享：

景順：中國股市四大風險減弱　看好AI、消費及互聯網板塊

景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，中國股市逆風趨弱，三個板塊值得關注，包括人工智能相關、生活方式及消費者、以及互聯網。

Mike Shiao指，過去幾年投資者對中國股市主要有四個憂慮，但近期有關風險已大幅減弱，包括1）中國重新開放早於預期，企業活動及旅遊業已隨之逐步恢復正常，春節假期過後，國內及國際航班運行穩健。2）互聯網及網絡遊戲行業監管不利因素顯著減少。

3）房地產行業持續復甦，政策立場發生轉變，但需求的強勁復甦仍需一定時日。4）美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）已在香港基本完成對赴美上市中資企業審計文件的首輪檢查，並未發現重大問題，這表明ADR退市風險有所緩解。

料2026年中國對AI行業投資額達270億美元

投資主題上，他看好AI相關板塊，因AI技術已於中國得到廣泛應用，滲透至多個領域，包括電子商務、零售及健康護理，預期到2026年，中國對AI行業的投資額將達到270億美元，約佔環球總投資額的9%。

市場預期中國經濟將由消費支撐，景順指，餐廳、食品及飲料以及食品配送將是重新開放的主要受惠者，重新開放後，料在全面重新開放及出行率增加的情況下，這一增長勢頭將會持續。

另外，Mike Shiao指，互聯網監管放寬後迎來溫和復甦，線上廣告業持續復甦，尤其是遊戲廣告，春節期間按年飈升25%至30%，而遊戲用戶數量亦有所增長，該行對持續的政策支持及互聯網行業的可持續復甦持樂觀態度。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：

【大行看法】富蘭克林鄧普頓估美國今年再加息3次　看好投資級別債及美債

【芯片大戰】拜登計劃收緊中國半導體出口限制　ASML三款光刻機料被禁售至中國

【美國通脹】景順：股市在通脹見頂後2至3年表現理想　回吐可視買入良機

編輯：袁諾曦

經濟 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【盈喜盈警】中國玻璃按年少賺逾八成　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

下一篇文章

【盈警｜TVB】電視廣播料去年淨虧損擴大至介乎7.9億至8.3億元　香港電視廣告市場疲弱抑制廣告收入增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】滙豐友邦跌4%　中芯國際逆市升7%　恒生指數跌448點（不斷更新）
【港股市況】滙豐友邦跌4%　中芯國際逆市升7%　恒生指數跌448點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【美股期貨】美國今晚公布CPI數據　道指期貨升133點、第一共和銀行FRC盤前彈16%（不斷更新）
【美股期貨】美國今晚公布CPI數據　道指期貨升133點、第一共和銀行FRC盤前彈16%（不斷更新）
【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款