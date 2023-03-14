【大行看法】景順：中國股市四大風險減弱　看好AI、消費及互聯網板塊

▲ 景順：中國股市四大風險減弱 看好AI、消費及互聯網板塊

景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，中國股市逆風趨弱，三個板塊值得關注，包括人工智能相關、生活方式及消費者、以及互聯網。

Mike Shiao指，過去幾年投資者對中國股市主要有四個憂慮，但近期有關風險已大幅減弱，包括1）中國重新開放早於預期，企業活動及旅遊業已隨之逐步恢復正常，春節假期過後，國內及國際航班運行穩健。2）互聯網及網絡遊戲行業監管不利因素顯著減少。

3）房地產行業持續復甦，政策立場發生轉變，但需求的強勁復甦仍需一定時日。4）美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）已在香港基本完成對赴美上市中資企業審計文件的首輪檢查，並未發現重大問題，這表明ADR退市風險有所緩解。

料2026年中國對AI行業投資額達270億美元

投資主題上，他看好AI相關板塊，因AI技術已於中國得到廣泛應用，滲透至多個領域，包括電子商務、零售及健康護理，預期到2026年，中國對AI行業的投資額將達到270億美元，約佔環球總投資額的9%。

市場預期中國經濟將由消費支撐，景順指，餐廳、食品及飲料以及食品配送將是重新開放的主要受惠者，重新開放後，料在全面重新開放及出行率增加的情況下，這一增長勢頭將會持續。

另外，Mike Shiao指，互聯網監管放寬後迎來溫和復甦，線上廣告業持續復甦，尤其是遊戲廣告，春節期間按年飈升25%至30%，而遊戲用戶數量亦有所增長，該行對持續的政策支持及互聯網行業的可持續復甦持樂觀態度。

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編輯：袁諾曦