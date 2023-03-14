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【保險股】泰加保險再委任主要股東吳宇為主席

股市 17:41 2023/03/14

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【保險股】泰加保險再度委任主要股東吳宇為公司主席

去年初開始停牌的泰加保險 （06161） 公布，再次委任主要股東吳宇為公司主席兼非執董。泰加保險同時委任凌旭俊為非執行董事及委任何曉斌為獨立非執行董事，全部即時生效。

泰加保險本月初披露，吳宇向公司饋贈資產淨值8.4萬港元的阿聯酋保險公司予泰加，形容是「巨大、及時的支持」。

目前泰加仍於港交所停牌，停牌前報0.48元，市值3.26億元。

去年5月辭任主席及執董職務

吳宇在2020年12月底完成收購泰加26.62%股份，與林烽、戴承延和王軍生一同進入泰加董事會，並在2021年8月取代張德熙出任泰加主席。

泰加在去年1月突然宣布停止8000輛的士保單，引發保監局委任德勤接管，吳宇被指涉違調動保險資金。至去年5月底，吳宇、時任執行董事林烽及戴承延和獨立非執行董事王軍生宣布辭任。

事隔不足一年，吳宇重新加入公司董事會。

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停牌 保險公司 港元 再保險 泰加保險（06161） 人壽保險
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