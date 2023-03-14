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【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

iMTV＋ 19:30 2023/03/14

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溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

其他股評時段:

00:30 恒指假突破 尋底格局
02:10 恒指日綫圖不濟
05:50 美國國債波動極大
08:25 加息預期不停降低
13:50 傳統銀行風險
17:00 瑞信倒閉？
18:10 今晚CPI又成關鍵
20:30 中資股業績準備
23:30 03033 南方恒生科技
28:00 02388 中銀香港
32:50 00005 滙豐
34:20 02319 蒙牛
43:10 02800 盈富
49:40 01801 信達生物
55:55 06690 海爾智家
59:10 03323 中國建材

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欄名 : 溫股知新

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傲瀧四房低市價15%售　仍需帳蝕1212萬離場
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