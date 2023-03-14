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【美國加息】基金經理成功預測債息急跌　更估美國10年期債息第三季見2厘

宏觀解讀 17:00 2023/03/14

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美國矽谷銀行事件引發連鎖效應，除金融系統面臨挑戰外，聯儲局或需降低加息幅度以維持市場穩定，也令資金流向債市，令美債息急跌。有基金經理月初預測美債息會下跌，並指孳息曲線會變得陡峭，當時看來不太可能發生的情況現時已經實現，他更給出下一個預測，估計美國10年期債息第三季會見2厘。

東京Asset Management One 固定收益投資組合經理Akira Takei表示，美國國債的升勢才剛剛開始，預計聯儲局下周將按兵不動不會加息，最早將於7月開始降息。更指聯儲局在短時間內的快速加息，已經令矽谷銀行及不少機構受到打擊。

Takei指出，會密切關注聯邦基金利率與2年期美債息之間的差距，他指出，當利率上升導致孳息曲線倒掛時，聯儲會往往會停止緊縮政策，並認為美國10年期國債殖利率將在今年第三季由目前的約3.55厘，回落至2厘。

美國2年期國債息暫報4.17厘，但仍比聯邦基金利率低出超過30個基點。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
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編輯：葉志偉

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