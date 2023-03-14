【基金點睇】景順：中國股市憂慮大幅減弱 看好人工智能餐飲互聯網板塊

景順亞洲（日本除外）首席投資總監Mike Shiao表示，回顧過去幾年，投資者對中國股市主要有四個憂慮，但近期的發展表明有關風險已大幅減弱；他並看好以下3個板塊：人工智能（AI）、餐飲及互聯網。

1. 新冠疫情政策轉變

Mike Shiao表示，中國重新開放早於預期，企業活動及旅遊業已隨之逐步恢復正常。春節假期過後，國內及國際航班運行穩健。2月份，出入境航班按月增長50%。

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2. 釋放對互聯網行業重大利好訊號

監管不利因素顯著減少，尤其是互聯網及網絡遊戲行業。中國監管部門於2月份批准87款新的電子遊戲許可，創2022年以來國內每月批准量新高。

3. 房地產行業持續復甦

限制放寬且政策立場發生轉變，儘管需求的強勁復甦仍需一定時日。2月份第二周，60個城市的銷售額按年增長26%，令人鼓舞。

4. ADR退市風險減弱

美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）已在香港基本完成對赴美上市中資企業審計文件的首輪檢查，並未發現重大問題，這表明ADR退市風險有所緩解。問題解決機制取得實質性改善。

隨著宏觀環境日益溫和，Mike Shiao表示看好以下可乘中國經濟上行之勢的板塊：

1. 人工智能（AI）相關板塊

AI技術已於中國得到廣泛應用，滲透至多個領域，包括電子商務、零售及健康護理。部分中國科技巨頭已宣布類似ChatGPT技術的開發計劃。醫藥公司正與AI公司合作進行新藥研發。預期到2026年，中國對AI行業的投資額將達到270億美元，約佔環球總投資額的9%。

2. 生活方式及消費者板塊

餐廳、食品及飲料以及食品配送將是重新開放的主要受惠者。重新開放後，消費者於餐廳平均支出按年增長10.8%及餐廳堂食按年激增15.4%。在全面重新開放及出行率增加的情況下，這一增長勢頭將會持續。

3. 互聯網板塊

綫上廣告業持續復甦，尤其是遊戲廣告，春節期間按年飆升25%至30%。遊戲用戶數量亦有所增長，2023年最高每日活躍用戶較去年同期增長9%。該行對持續的政策支持及互聯網行業的可持續復甦持樂觀態度。

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記者：李兆明