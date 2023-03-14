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加拿大二月增超二萬個工作崗位 為加息帶來壓力

環球政經 16:11 2023/03/14

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周五（10日）的數據顯示，加拿大經濟在2月份增加了21,800個工作崗位，超出預期，這給加拿大央行考慮再次加息帶來了壓力，此前央行曾表示要結束其長達一年的緊縮政策運動。

《路透社》的分析師預測，在1月份大幅增加15萬個工作崗位之後，2月份將淨增1萬個工作崗位。 2月份的失業率穩定在5.0%，而經濟學家曾預測它將上升到5.1%。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
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2月份長期僱員的平均小時工資同比增長了5.4%，高於1月份的4.5%。

市場認為加拿大央行今年進一步加息的可能性約為65%，低於數據公佈前的80%。走低是由於美國工資通脹顯示出降溫的跡象，以及美國銀行系統的壓力暗示推動了對避險資產的需求。

加拿大央行8日宣布維持基準利率即隔夜拆借利率在4.5%，暫時停止了最近一年以來的連續加息舉措。它在9日表示正在觀察經濟數據，以評估是否可以將其關鍵隔夜利率保持在4.50%，或者是否需要提高。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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大摩亦下調公司2023年每股核心盈利預測51%至1.06元，但上調2024年預測3%至2.63元，以反映物業發展盈利延期進賬、更低的鐵路及零售利潤，以及更高的利息支出。

 

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撰文：張瑋婷

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