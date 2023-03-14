華新水泥近2億美元收購 阿曼水泥商60%股權

華新水泥（06655）公布，將斥1.9億美元，向阿曼主權基金阿曼投資局的全資子公司 Investment Authority SPC，收購在阿曼上市的Oman Cement Company約59.58％股權。Oman Cement主要業務為水泥的生產與銷售，毎年熟料產能 261 萬噸，毎年水泥產能為 360 萬噸。Oman Cement位於阿曼首都地區，為阿曼北部唯一熟料工廠。華新水泥全日收報8.61元跌1.4%。

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華新水泥表示，有關項目是公司積極推進海外發展戰略， 佈局新興市場，實現海外地區滾動發展的關鍵舉措，為公司在中東發展的核心佈局。項目的成功實施代表公司以至中國水泥企業首次進入中東市場。 公司補充，過往歷史證明瞭具備在海外收購中能夠改善所收購資產運營績效的能力。因其阿曼積極的市場前景以及可確定的協同效應和改進潜力，收購完成後將為公司帶來可觀的經濟收益。

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