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英1月失業率維持3.7% 薪酬增長繼續輸通脹

環球經濟金融 16:28 2023/03/14

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英國公布最新就業數據，今年首月失業率維持前月的3.7%，較外界預期稍低。因罷工損失的工作日數亦有減少，但薪資增長水平仍然不敵通脹率。

英國預算案擬落實12個新投資區 加速發展高科技產業 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）周二（14日）指出，2023年1月失業率保持3.7%，與2022年12月相同，比外界估計的3.8%輕微低，繼續稍為高過1974年低位。

由去年11月至今年1月為止，英國民眾包括獎金的實際薪酬增長率為僅3.2%，但當地1月的通脹率為10.1%，民眾人工增長幅度仍然落後。

同時，1月因罷工損失工作日數亦從上月回落，至約82.2萬日。ONS經濟數據總監摩根（Darren Morgan），雖然損失工作日數由上年12月高位降低，但數據仍然高企，當中以教育業為重災區。

英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，英國就業市場維持強勢，惟通脹持續高企。為幫助民眾進一步增加薪資，政府需要持續今年的通脹減半計劃。

侯俊偉指周三（15日）的財政預算案中，他將推出政府加強降低通脹﹑減輕負債及增長經濟的措施，包括幫助更多民眾重新就業。

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責任編輯：吳漢培

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