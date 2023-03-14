【消費優惠】美麗華Mira eShop三週年慶祝活動 3月17日起推多間中西食府的餐飲優惠 包括自助午餐買一送一

為迎接3週年誌慶，美麗華集團網上商店Mira eShop宣佈由3月17日開始推出「3 週年驚喜優惠」，以低至5折網羅The Mira Hong Kong酒店、Mira Dining多間中西食府的餐飲限定優惠，以及Mira Spa極致體驗。

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由3月17日起，Mira eShop網上商店Mira eShop將舉行一連14天的限時優惠,當中一系列The Mira Hong Kong酒店佳餚美饌低至5折發售，涵蓋早、午、下午茶及晚餐，包括 Yamm雙人自助午餐買一送一限量發售,二人同行466元，每位只需233元，可選4款嶄新主題，每日名額有限，將於首5天每日早上10點發放，售完即止。而搶不到限定優惠的人士，亦可選擇成人自助午餐67折優惠。另外，自助下午茶及晚餐亦低至65折；米芝蓮推薦法日食府WHISK六道菜精巧極緻晚宴67折，每位715元。

除一系列佳餚美饌外，MiraSpa 亦推出一日通行證買一送一及健身會籍半價優惠，更有 7 折按摩療程等。

詳細優惠資料：

1.【5 折】Yamm 雙人自助午餐禮券買一送一（星期一至五）（466元,每位只需233元，原價854元）

2.【67 折】WHISK 六道精巧極緻晚宴禮券（星期一至四）（715元，原價1,078元）

3.【7 折】COCO 二人用下午茶禮券（公眾假期除外）（438元，原價625元）

4.【 5 折】MiraSpa 1 個月繁忙時段健身會籍（1,490元，原價2,988元）

5.【57 折】國金軒 The Mira 京式片皮鴨禮券（星期一至四晚市）（550元，原價977元）

6.【7 折】翠亨邨京式片皮鴨四人套餐（星期一至四晚市）（1,280元，原價1,818元）

7.【7 折】中環國金軒春日嚐味盛宴（909元，原價1,288元）（2 位起）

8.【86 折】JAJA 必點美食三重奏（300元，原價351元）

9.【75 折】翠亨邨 秘製蠔皇南非 10 頭鮑魚禮券買三送一（每包4隻，180克）（564元，原價752元）

10【75 折】翠亨邨鮑汁花菇鵝掌禮券買三送一（564元，原價752元）

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撰文：鄭日棱