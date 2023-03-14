煤氣公司提供內地實習職位 支持本港大專生赴內地接受培訓 

▲ 煤氣公司第三次響應「企業內地與海外暑期實習計劃」，至今已為近 50 名學生提供實習機會及培訓。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）一直致力培育年輕人才，公司今日宣布將繼續支持及參與「企業內地與海外暑期實習計劃」，提供 18 個涵蓋多個部門的實習職位，讓不同專長的本港大專學生到集團位於內地的業務單位接受培訓。

「企業內地與海外暑期實習計劃」由特區政府推出，獲多家本港企業支持。煤氣公司今年為該計劃提供的職位空缺，涵蓋工程、會計、市場營銷、資訊科技等部門，適合來自不同學科和擁有不同經驗的大專學生申請。實習為期 8 周，獲聘者將於深圳、中山或蘇州工作。煤氣公司會為參加計劃的實習生提供多元培訓活動，包括入職迎新課程、專業知識及技能培訓，以及實習成果簡報會。

煤氣公司企業人力資源總監范潔儀表示，公司積極投放資源培育青年人才，提供不同培訓機會，促進青年的事業發展。她稱，「今年是煤氣公司第三次響應『企業內地與海外暑期實習計劃』，至今已為近 50 名學生提供實習機會及培訓，而計劃的設計為年輕實習生提供更多緩衝的空間， 讓他們在正式步入職場前作好準備。」

范潔儀補充：「煤氣公司在全國擁有逾 600 個項目，遍佈全國 28 個省市，而集團的多元業務能夠為大專生提供不同的實習場景，並且提前獲得在內地工作和生活的寶貴經驗以擴闊眼界，同時了解煤氣公司在大中華地區的最新發展。」

煤氣公司將承擔實習生的主要開支，包括機票及住宿費用等，並委派專責員工為實習生提供培訓及支援。范潔儀鼓勵合資格大專學生參與計劃以成為煤氣公司暑期實習生，豐富其學習經歷及見聞。

(特約)