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【新股IPO】達勢股份1405首日招股 洲際船務2409孖展暫未足額認購
新股IPO 16:38 2023/03/16
達美樂比薩Domino's Pizza（美：DPZ）達勢股份 （01405） 周四（16日）至下周二（21日）招股，預期3月28日掛牌。截至週四下午約2時半，達勢孖展暫錄312萬元，其中輝立認購150萬元，以公開集資額7040萬元計，暫未足額認購。
達勢股份每股招股價55元，最高集資5.15億元，每手入場費（100股）約5,555.47元。【達勢股份招股詳情】【達勢股份招股詳情】
洲際船務未錄足額認購
內地海運服務商洲際船務 （新上市編號：02409） 周二（14日）起招股，周五（17日）截止招股，預計3月29日掛牌。截至周四下午約2時半，洲際船務孖展暫錄1378萬元，其中富途借出600萬元，以公開集資額4888萬元計，暫未足額認購。
洲際船務招股價介乎3.27元至3.91元，最高集資約4.9億元，每手（1000股）入場費約3949.44元。【洲際船務招股詳情】
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記者：宋佩恩
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