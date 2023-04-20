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【新股IPO】珍酒李渡6979孖展暫錄3.1億、梅斯健康2415暫錄2.8倍超購　珍酒李渡據報國際配售獲多倍超購

新股IPO 10:32 2023/04/20

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梅斯健康2415及珍酒李渡6979現正招股。

內地首家來港上市的白酒商珍酒李渡 （新上市編號：06979） 及線上醫師平台梅斯健康 （新上市編號：02415） 周一至周四（17日至20日）招股。珍酒李渡有望成今年最大型新股。據知情人士指出，其際國際配售部分獲多倍超額認購，涉多間長線基金。

截至周四（20日）上午9時，珍酒李渡孖展錄3.08億元，輝立借出1.6億元，以公開集資額6.37億元計算，暫未足額認購。珍酒李渡招股價介乎10.78元至12.98元，最高集資額63.7億元，每手（200股）入場費約2622.2元。【珍酒李渡招股詳情】

梅斯健康2415暫錄2.8倍超額認購

梅斯健康孖展錄2.6億元，富途借出1.4億元，以公開集資額6786萬元計算，超額認購2.8倍。梅斯健康招股價介乎9.1元至10.16元，最高集資額6.8億元，每手（250股）入場費約2565.6元。【梅斯健康招股詳情】

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【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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