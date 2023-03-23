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【新股IPO】力盟科技2405孖展暫錄1.4億 超購逾8倍（附表）
中寶新材 （新上市編號：02439） 及力盟科技 （新上市編號：02405） 周二至周四（21日至23日）招股，同於下周五（31日）掛牌。兩新股均已獲足額認購，截至周四（23日）下午約2時，中寶新材孖展錄9543萬元，輝立借出7500萬元，以公開集資額3375萬元計算，超購1.83倍。中寶新材招股價介乎1.05元至1.35元，最高集資額3.4億元，每手（2000股）入場費約2727.2元。【中寶新材招股詳情】
力盟科技2405超購逾8倍
力盟科技孖展暫錄1.44億元，華盛證券借出6400萬元，富途借出4900萬元，以公開集資額1500萬元計算，超購8.6倍。力盟科技招股價介乎0.65元至0.75元，最高集資額1.5億元，每手（4000股）入場費約3030.3元。【力盟科技招股詳情】
|新股
|孖展認購數
|超購倍數
|最高集資額
|一手入場費
|截止招股日
|招股詳情
|中寶新材 （02439）
|9543萬元
|1.8倍
|3.4億元
|2727.2元
|3月24日
|【詳情】
|力盟科技 （02405）
|1.4億元
|8.6倍
|1.5億元
|3030.3元
|3月24日
|【詳情】
|中天湖南 （02433）
|1.11億元
|6.3倍
|1.5億元
|2585.8元
|已截
|【詳情】
|達勢股份 （01405）
|771萬元
|未足額
|5.2億元
|5,555.5元
|已截
|【詳情】
|洲際船務 （02409）
|1381萬元
|未足額
|4.9億元
|3949.4元
|已截
|【詳情】
中天湖南2433獲超購6倍
中天湖南 （新上市編號：02433） 周一至周四（20日至23日）招股，預期下周四（30日）掛牌。中天湖南孖展錄1.11億元，以公開集資額1535萬元計算，超額認購6.3倍。
中天湖南招股價介乎1.08元至1.28元，最高集資額1.5億元，每手（2000股）入場費約2585.8元。【中天湖南招股詳情】
達勢股份1405未錄足額認購
達美樂比薩Domino's Pizza（美：DPZ）達勢股份（新上市編號： 01405）上周四（16日）至周二（21日）招股，預期下周二（28日）掛牌。達勢孖展暫錄771萬元，其中富途認購300萬元，以公開集資額7040萬元計，暫未足額認購。
達勢股份每股招股價55元，最高集資5.15億元，每手入場費（100股）約5,555.47元。【達勢股份招股詳情】
洲際船務2409未錄足額認購
內地海運服務商洲際船務 （新上市編號：02409） 上周二（14日）起招股，周五（17日）已截止招股，料下周三（29日）掛牌。洲際船務孖展暫錄1381萬元，其中富途借出600萬元，以公開集資額4888萬元計，暫未足額認購。
洲際船務招股價介乎3.27元至3.91元，最高集資約4.9億元，每手（1000股）入場費約3949.44元。【洲際船務招股詳情】
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記者：宋佩恩