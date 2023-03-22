【新股IPO】力盟科技2405孖展暫錄1.3億　超購7.8倍（附表）

▲ 隨新春假期完結，新股市場3月再度活躍。

中寶新材 （新上市編號：02439） 及力盟科技 （新上市編號：02405） 周二至周四（21日至23日）招股，同於下周五（31日）掛牌。兩新股於首日招股上午，均已獲足額認購，截至周三（22日）約上午10時半，中寶新材孖展錄7614萬元，輝立借出7000萬元，以公開集資額3375萬元計算，超購1.3倍。中寶新材招股價介乎1.05元至1.35元，最高集資額3.4億元，每手（2000股）入場費約2727.2元。【中寶新材招股詳情】

力盟科技2405錄足額認購

力盟科技孖展錄1.32億元，富途借出7200萬元，輝立借出5000萬元，以公開集資額1500萬元計算，輕微超購。力盟科技招股價介乎0.65元至0.75元，最高集資額1.5億元，每手（4000股）入場費約3030.3元。【力盟科技招股詳情】

新股 孖展認購數 超購倍數 最高集資額 一手入場費 截止招股日 招股詳情 中寶新材 （02439） 7614萬元 1.3倍 3.4億元 2727.2元 3月24日 【詳情】 力盟科技 （02405） 1.3億元 7.8倍 1.5億元 3030.3元 3月24日 【詳情】 中天湖南 （02433） 1802萬元 0.2倍 1.5億元 2585.8元 3月23日 【詳情】 達勢股份 （01405） 771萬元 未足額 5.2億元 5,555.5元 已截 【詳情】 洲際船務 （02409） 1381萬元 未足額 4.9億元 3949.4元 已截 【詳情】

中天湖南2433未錄足額認購

中天湖南 （新上市編號：02433） 周一至周四（20日至23日）招股，預期下周四（30日）掛牌。中天湖南孖展錄1802萬元，以公開集資額1535萬元計算，尚未足額認購。

中天湖南招股價介乎1.08元至1.28元，最高集資額1.5億元，每手（2000股）入場費約2585.8元。【中天湖南招股詳情】

達勢股份1405未錄足額認購

達美樂比薩Domino's Pizza（美：DPZ）達勢股份（新上市編號： 01405）上周四（16日）至周二（21日）招股，預期下周二（28日）掛牌。達勢孖展暫錄771萬元，其中富途認購300萬元，以公開集資額7040萬元計，暫未足額認購。

達勢股份每股招股價55元，最高集資5.15億元，每手入場費（100股）約5,555.47元。【達勢股份招股詳情】

洲際船務2409未錄足額認購

內地海運服務商洲際船務 （新上市編號：02409） 上周二（14日）起招股，周五（17日）已截止招股，料下周三（29日）掛牌。洲際船務孖展暫錄1381萬元，其中富途借出600萬元，以公開集資額4888萬元計，暫未足額認購。

洲際船務招股價介乎3.27元至3.91元，最高集資約4.9億元，每手（1000股）入場費約3949.44元。【洲際船務招股詳情】

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記者：宋佩恩