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【新股IPO】中天湖南2433首日招股　洲際船務2409孖展暫未足額認購（附表）

新股IPO 16:52 2023/03/20

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隨新春假期完結，新股市場3月再度活躍。

中天湖南 （新上市編號：02433） 周一至周四（20日至23日）招股，預期下周四（30日）掛牌。截至周一下午2時，中天湖南孖展錄23萬元，以公開集資額1535萬元計算，尚未足額認購。

中天湖南招股價介乎1.08元至1.28元，最高集資額1.5億元，每手（2000股）入場費約2585.8元。【中天湖南招股詳情】

新股 孖展認購數 超購倍數 最高集資額 一手入場費 截止招股日 招股詳情
中天湖南 （02433） 23萬元 未足額 1.5億元 2585.8元 3月23日 【中天湖南詳情】
達勢股份 （01405） 759萬元 未足額 5.2億元 5,555.5元 3月21日 【達勢詳情】
洲際船務 （02409） 1381萬元 未足額 4.9億元 3949.4元 已截 【洲際船務詳情】

達勢股份1405未錄足額認購

達美樂比薩Domino's Pizza（美：DPZ）達勢股份（新上市編號： 01405）上周四（16日）至周二（21日）招股，預期下周二（28日）掛牌。截至週四下午約2時半，達勢孖展暫錄759萬元，其中富途認購300萬元，以公開集資額7040萬元計，暫未足額認購。

達勢股份每股招股價55元，最高集資5.15億元，每手入場費（100股）約5,555.47元。【達勢股份招股詳情】

洲際船務2409未錄足額認購

內地海運服務商洲際船務 （新上市編號：02409） 上周二（14日）起招股，周五（17日）已截止招股，料下周三（29日）掛牌。洲際船務孖展暫錄1381萬元，其中富途借出600萬元，以公開集資額4888萬元計，暫未足額認購。

洲際船務招股價介乎3.27元至3.91元，最高集資約4.9億元，每手（1000股）入場費約3949.44元。【洲際船務招股詳情】

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