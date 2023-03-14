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【新股IPO】洲際船務2409今日起招股 入場費3949元

股樓投資 17:37 2023/03/14

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中國綜合航運服務提供商洲際船務（新上市編號:02409）周二（14日）至周五（17日）招股，擬全球發售1.25億股，當中一成為公開發售，九成為國際配售，每股招股價介乎3.27至3.91元，以每手1,000股計，一手入場費3,949.44元；3月29日掛牌；獨家保薦人為中泰國際。


【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

洲際船務上次共引入3名基石投資者，包括湖州吳興、國電海運及Danube Bridge Shipping，合共認購1.29億元公司股份。集資所得，其中預計約77%用作擴大及優化船隊；約10%用於通過於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強船舶管理能力，及擴大於青島、寧波及福州的現有船舶管理營運；約3%用於在業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技；約10%用作一般營運資金及其他一般企業用途以支持業務營運。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

 

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撰文：張以正

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