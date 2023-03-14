【巴士加價】5間巴士公司齊申請加價　九巴加9.5%　新巴、城巴劃一加2蚊

百物騰貴，香港幾間巴士公司去年已向政府遞交加價申請。根據運輸及物流局最新文件顯示，五間巴士公司皆有加價申請，其中九巴打算加價9.5%，新巴及城巴則希望將所有路綫票價劃一加2元。龍運及新大嶼山巴士則分別申請加價8.5%和9.8%。

要留意的是，城巴希望調高機場服務以外的日常和通宵服務路綫(即B、E、R、S及N綫)票價23%， 以及機場服務路綫(即A及NA綫)更加價50%。不過，城巴自1997年中開始營運以來從未調整過票價。

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根據文件顯示，在2020、2021及2022年，專營巴士平均每日乘客人次分別約為300 萬、350萬及310萬，普遍低於之前10年(即2010至2019年)約380萬 至400萬平均每日乘客人次。主要原因是受到新冠疫情影響，以及與其他交通工具就乘客的競爭更為劇烈。加上工資及燃料成本上升，大部分巴士公司在過去幾年均錄得虧損。

專營巴士營辦商的代表會在本周五（17日）的委員會會議上向委員簡介其加價申請。

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