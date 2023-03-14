道瓊斯經濟學家預計 美國二月消費者價格指數上升0.4% 按年升6%

道瓊斯調查的經濟學家稱，預計周二（14日）上午的消費者價格指數將顯示上個月總體通脹率上升0.4%，或比上年同期上升6%。相比之下，1月份的增幅為0.5%，年率為6.4%。不包括食品和能源的核心通脹率預計將提高0.4%，年度速度預計為5.5%。

幾天前公佈通脹報告令市民預期聯儲局可能將下次加息的規模從2月份實施的四分之一點提高到50個基點。但現在，隨著市場對銀行倒閉和危機蔓延的擔憂加劇，有不少經濟學家懷疑聯儲局在3月21日和22日開會時甚至會堅持加息四分之一點。一個基點等於0.01個百分點。

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經濟學家們表示，2月份住房成本繼續躍升，而食品和能源的價格增長放緩。截至周一（13日），2年期國債收益率下跌了約100個基點，這是自1987年以來最大的三天波動。

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撰文：張瑋婷