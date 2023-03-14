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新加坡金融管理局初步評估矽銀倒閉對其影響有限 銀行系統仍然穩健

環球政經 12:49 2023/03/14

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新加坡中央銀行周一（13日）表示，新加坡銀行系統對美國破產銀行的風險敞口不大，銀行系統仍然穩健、有韌性，新加坡元貨幣市場和外匯市場仍然運作良好。

高盛預計美國三月不再加息 終端利率或是5.25%-5.5%【下一頁

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

新加坡金融管理局（MAS）在一份聲明中說，新加坡的銀行資本充足，並針對利率和其他風險定期進行壓力測試。她們亦正密切關注國內金融體系和國際動態，準備好提供流動性以確保金融體系保持穩定。

 

【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

新加坡金融管理局正與地方當局保持密切聯繫，以評估對新加坡初創企業的任何潛在影響，包括那些在美國有業務的企業，初步數據顯示影響有限，而新加坡金融管理局和其他政府機構也將繼續密切監測情況。

【政府工略】發展局招聘園境師　月薪6.5萬元起跳　實際工作做啲咩？【下一頁

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撰文：張瑋婷

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