【供應鏈】全球供應鏈受疫情重挫　企業轉向利用「關係」確保供應鏈穩定

新冠疫情出現後，全球多地供應鏈受阻，引發不少問題，例如一些企業因錯估市場形勢、產能過剩，導致今日要面對去庫存問題。有調查結果指，過去2年，超過8成的香港企業儲備額外庫存，存貨量平均比正常水平高出37%。

滙豐今（14日）發表有關「亞太區企業將供應鏈移往鄰近地區」的調查報告，指香港企業雖然仍傾向於內地及其他亞洲國家的供應商。香港的供應商現時主要位處中國內地和其他亞洲國家，分別佔其供應網絡的28%和29%。

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據調查結果顯示，亞太區內企業有意在未來12至24個月將供應鏈轉移到鄰近地區，且希望超過1半（53%）的供應鏈在亞洲布局，比2020年上升6個百份點。

三分之二（67%）的亞太區企業正準備減少供應商數目，比2020年的47%上升2成。滙豐工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，減少了供應商的企業，轉而與少數可靠的商家建立深厚關係，利用商業關係增強供應鏈穩定性。此外，高雅德指，過往部分依靠單一供應商或市場的企業，現在期望分散部署供應鏈，減低過度依賴的風險。

在企業數碼化的過程中，銀行亦參與其中。亞太區企業主要希望銀行可以就「清晰顯示供應鏈」及「有效應用營運資金」兩大範疇提供數碼化協助。

調查結果亦指，近8成（79%）的香港企業在供應鏈管理上已實施或計劃實施或計劃實施環境政策。他們著重投資依次為：改善能源效益（72%）、提升廠房和機器的環保標準（51%），及推動工作場所的可持續發展（28%）。

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責任編輯：楊嘉軒

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