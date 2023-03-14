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【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%

股市 16:40 2023/03/14

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瑞信（美：CS）上周推遲公布2022年年報後今日正式發布，並揭發該行在2020及2021財年的財務報表匯報過程中，出現重大缺陷（Material Weakness），目前正在採取補救計劃。瑞信核數師—羅兵咸永道最新對瑞信2022年財報的內部控制有效性，作出「否定意見（adverse opinion）」。

瑞信周二（14日）盤前一度插5%，現跌2.4%，報2.48元。

核數師發出「否定意見」，代表該行在取得充分及適當的審核憑證下，認為有出現重大及構成廣泛影響的失實陳述。一般而言，核數師若認為財務報表有問題，可發出「保留意見」、「無法表示意見」、「否定意見」，視乎問題是否廣泛和是否有充分證據，「否定意見」屬較罕有和嚴格的意見。

瑞信在周二發布的年度報告中自揭發現重大缺陷，因該行未能在財務報表上，設計和維持有效的風險評估。而這兩年集團對財務報告的內部控制起不上作用，管理層還因此認定，其披露控制和程序無效。

瑞信原訂上周公布年報，但美國監管機構於最後一刻提出問詢後，瑞信決定推遲發布年報。瑞信最新沒有具體說明這些問題是否已經得到解決。

瑞信：資金外流情況未逆轉

另外，瑞信表示，客戶資本外流穩定在更低的水平，截至報告發布之日，情況尚未逆轉。

受到一系列醜聞的打擊，該銀行去年第四季度客戶撤資急劇加速，流出超過1100億瑞士法郎（約1200億美元），導致該行違反部分流動性緩衝的規定。此前，該銀行還表示資金開始回流至銀行之中。

瑞信債務違約的保險成本也升至歷史新高的466個基點，較上周五收市價上漲49個基點。

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編輯：姚卓然

投資銀行 債券 美股 醜聞 羅兵咸永道
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