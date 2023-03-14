  • 20°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 16:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行醜聞】瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」　另資金外流情況仍未扭轉　盤前一度插5%

股市 16:04 2023/03/14

分享：

分享：

【投行醜聞】瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」　另資金外流情況仍未扭轉

瑞信（美：CS）表示，在2020及2021財年的財務報表匯報過程中出現重大缺陷（Material Weakness），目前正在採取補救計劃，羅兵咸永道已對2022財年財務報表的內部控制有效性作出「否定意見」。

瑞信周二（14日）盤前一度插5%，現跌2.8%，報22.47美元。

瑞信在周二發布的年度報告中稱，發現重大缺陷，因未能在財務報表中設計和維持有效的風險評估。而這兩年集團對財務報告的內部控制不起作用，管理層還因此認定，其披露控制和程序無效。

在美國監管機構於最後一刻提出問詢後，該行上周被迫推遲發布年報。瑞信沒有具體說明這些問題是否已經得到解決。

另外，瑞信表示，客戶資本外流穩定在更低的水平，截至報告發布之日，情況尚未逆轉。

受到一系列醜聞的打擊，該銀行去年第四季度客戶撤資急劇加速，流出超過1100億瑞士法郎（約1200億美元），這使其突破了一些流動性緩衝。此前，該銀行還表示資金開始回流至銀行之中。

瑞信債務違約的保險成本也升至歷史新高的466個基點，較上周五收市價上漲49個基點。

相關文章：

【瑞信股價】瑞信突接美證交會電話　需推遲公布年報

【投行重組】瑞信長期主要股東據報已清出持股　「其他銀行正受惠加息、何必選不斷燒錢的」

【SIVB】歐洲爆金融信心危機　歐債價急升歐股瀉　瑞信曾挫14.8%創歷史新低

編輯：姚卓然

投資銀行 債券 美股 醜聞 羅兵咸永道
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】滙豐友邦跌4%　中芯國際逆市升7%　恒生指數跌448點（不斷更新）

下一篇文章

【SIVB】滙豐私銀范卓雲：矽谷銀行倒閉不會引致系統性風險、料聯儲局下周加0.25厘　利率期貨顯示五成機會加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌56點　滙豐ADR低港4%（不斷更新）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【SIVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）
【美股期貨】美CPI數據公布前　道指期貨升146點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】美CPI數據公布前　道指期貨升146點、納指期貨升0.5%（不斷更新）
【SIVB】矽谷銀行令金融股急跌　一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）
【SIVB】矽谷銀行令金融股急跌　一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）
【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
【日圓匯價】日圓飈1.7%、兌港元5.91算　專家：SVB矽谷銀行爆雷觸發資金追日圓
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款