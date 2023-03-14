【投行醜聞】瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」　另資金外流情況仍未扭轉　盤前一度插5%

▲ 【投行醜聞】瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」 另資金外流情況仍未扭轉

瑞信（美：CS）表示，在2020及2021財年的財務報表匯報過程中出現重大缺陷（Material Weakness），目前正在採取補救計劃，羅兵咸永道已對2022財年財務報表的內部控制有效性作出「否定意見」。

瑞信周二（14日）盤前一度插5%，現跌2.8%，報22.47美元。



瑞信在周二發布的年度報告中稱，發現重大缺陷，因未能在財務報表中設計和維持有效的風險評估。而這兩年集團對財務報告的內部控制不起作用，管理層還因此認定，其披露控制和程序無效。



在美國監管機構於最後一刻提出問詢後，該行上周被迫推遲發布年報。瑞信沒有具體說明這些問題是否已經得到解決。

另外， 瑞信表示， 客戶資本外流穩定在更低的水平，截至報告發布之日，情況尚未逆轉。

受到一系列醜聞的打擊，該銀行去年第四季度客戶撤資急劇加速，流出超過1100億瑞士法郎（約1200億美元），這使其突破了一些流動性緩衝。 此前，該銀行還表示資金開始回流至銀行之中。

瑞信債務違約的保險成本也升至歷史新高的466個基點，較上周五收市價上漲49個基點。

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編輯：姚卓然