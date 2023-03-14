▲ 【SIVB】滙豐私銀范卓雲：矽谷銀行倒閉不會引致系統性風險、料聯儲局下周加0.25厘 利率期貨顯示五成機會加息

美國矽谷銀行倒閉事件持續，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，矽谷銀行倒閉的問題主要是其貸款帳薄太集中於某一行業即科技行業所引發，故此不會引致系統性風險，有關問題亦不會擴散至更廣泛的金融市場。

范卓雲：矽谷銀行倒閉絕不是雷曼事件

范卓雲指，矽谷銀行倒閉絕不是雷曼事件，而且美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）亦出手救市，有助穩定市場信心，而且聯儲局早前為美資銀行做的壓力測試，亦顯示美國銀行業仍相當健康，但不排除矽谷銀行事件會令資產負債表較差的金融機構承壓。

受矽谷銀行倒閉事件影響，市場對於美國3月份加息預期降溫，高盛更估計聯儲局3月會暫停加息。利率期貨顯示，市場預期聯儲局下周按兵不動的機會率，已升至49.1%，加息0.25厘的機會率則為50.9%，反映市場對聯儲局本月會否加息存在分歧。

范卓雲表示，矽谷銀行事件發生後，市場對於美國終端利率的預期已由5.65厘，降至5.1厘，但基於美國通脹仍然高企，滙豐私銀仍預期聯儲局3月會加息0.25厘，然後5月及6月會各加息0.25厘，利率將於年中見頂，並於明年開始減息，但矽谷銀行事件增加市場對金融體系流動性的關注，該行會密切留意事態發展。

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記者：陳韻妍