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【MPF】強積金2月表現挫逾4% 供應商平均開支比率微升

16:01 2023/03/14

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上月MPF負回報逾4%，基金平均開支比率上升。

據強積金（MPF）專家積金評級的最新統計，截至2月底止，有4間MPF服務提供者的市場佔有率按月出現變化，當中加減各佔半數。先說下跌者，去年最大贏家的永明金融，市佔率全年驟升0.46個百分點；但上月已轉跌0.1個百分點，景順於2月也錄得0.1個百分點的跌幅。反觀，宏利 （00945） 及友邦 （01299） 齊升0.1個百分點；但受2月份MPF平均回報急挫逾4%所累，宏利管理的資產值也失守3000億元，只得2899.9億元，續膺榜首。

宏利市佔率微升 續為供應商龍頭

  • MPF服務提供者市佔率排名：
  • 宏利26.9%
  • 滙豐（HSBC）17.8%
  • 永明金融11.3%
  • 友邦8.9%
  • 中銀保誠7.2%
  • 恒生 （00011） 5.8%
  • 信安及BCT銀聯同為5.6%
  • 富達4.4%
  • 東亞 （00023） 2.6%
  • 景順1.8%
  • 交銀香港0.7%
  • 新地 （00016） 早前已把僱主營辦計劃的MPF行政工序售給渣打香港 （02888） ，其市佔率為0.6%
  • 萬通及中國人壽齊佔0.4%
  • 尚乘0.1%
  • 海通約0.07%

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指2月底MPF的總資產值逾10764億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的基金平均開支比率（FER），由1月的1.33%，驟升0.01個百分點至1.34%。

順帶一提，MPF收費不跌反升，市料並非受託人加價，反而是開支比率以基金總收費佔資產值的百分比計算，而1月份MPF平均回報升逾6%，為史上最好的開局；可惜2月倒跌4.37%，累MPF總額單月縮水超過443億元，變相令費用上升。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

交銀香港 東亞銀行（00023） 富達 BCT銀聯 信安資金管理 恒生銀行（00011） 中銀保誠 友邦保險（01299） 永明金融 滙豐控股（00005）

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