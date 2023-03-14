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【業績速報】港燈去年賺29.5億升0.7% 第二次中期息每股16.09仙 全年派息每股32.03仙不變

股樓投資 16:35 2023/03/14

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港燈（02638）公布，截至去年12月底止，全年純利29.5億元，按年增長0.7%；收入107.9億元，按年跌4.9%；派第二次中期息16.09仙，按年持平，全年合共派息每股32.03仙，維持不變。

港燈股價今日（14日）逆市升3.1%，收報5.06元，成交額6,480萬元。按每股派息32.03仙計，現價股息率約6.3厘。

集團表示，能源市場在年內大幅波動、供應持續緊張、燃料價格高企，導致燃料調整費在年內持續按既定機制上調，由2022年初每度電27.3港仙累計提高 52.8港仙至12月時80.1港仙。由於燃料調整費是電費主要組成部分，其上升令淨電費全年上漲39%，升幅之大前所未見。

延伸閱讀：滙豐指中資股估值低於5年平均水平  另推薦其中7股【見下頁

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同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

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【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

集團為應付增加的營運開支，以及推行減碳措施來配合政府的減排和減碳政策所需的資本 投資，2023年基本電價需上調5%至每度電114.5港仙。

為紓緩中小企及弱勢家庭的電費壓力，集團已撥款港幣9,500萬元，在2023年再次推行 一系列紓困措施及推廣能源效益，當中包括一項特別電費補貼，每月用電不超過300度的住宅客戶可獲每度電9.5港仙補貼，預計超過45%住宅客戶受惠。

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記者：李兆明

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港燈－SS（02638） 港股 補貼 電費 純利 每股派息 港燈

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