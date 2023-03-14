【單位直擊】已購大圍站柏傲莊　業主微蝕5.8萬沽葵涌浩景臺

雖然樓市交投好轉，但二手市場仍錄蝕讓買賣。美聯物業陳偉健說，葵涌浩景臺5座高層G室，實用面積642平方呎，三房套間隔，最初叫價830萬元，放盤約7個月，近日下調至690萬元，並獲買家洽購，終以678萬元成交，較最初叫價累減152萬元，實用呎價約10,561元。

據了解，原業主於2017年以約683.8萬元購入物業，持貨逾5年，現賬面蝕約5.8萬元，物業期內貶值約0.8%。陳偉健透露，業主早前睇中大圍站上蓋柏傲莊，並買入一伙三房單位，所以才蝕賣浩景臺作換樓之用。

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從代理提供的相片可見（見上圖），單位裝修企理，可即買即住。

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